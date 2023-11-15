وسائل إعلام مصرية: أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية الحرب عبر معبر رفح

افادت وسائل إعلام مصرية بان أول شاحنة وقود دخلت قطاع غزة من مصر منذ بداية الحرب عبر معبر رفح. وتحدثت مصادر مصرية عن توقعات بعبور عدة شاحنات وقود إلى قطاع غزة بعد عبور أول شاحنة.

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