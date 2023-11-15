اكد الطبيب في مستشفى الشفاء بقطاع غزة أحمد مخللاتي لوكالة "رويترز" إن إطلاق النار خارج مجمع المستشفى أجبر العاملين على الابتعاد عن النوافذ حفاظا على سلامتهم بعد مداهمة إسرائيلية. ونفى الطبيب ما ادعته اسرائيل بأن حركة حماس لديها مركز قيادة تحت المستشفى وتستخدم أنفاقا متصلة لاحتجاز الرهائن.

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بمستشفى الشفاء: العاملون يحتمون من إطلاق نار خلال مداهمة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.