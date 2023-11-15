10 نواب يقدمون اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد سن تقاعد قادة الاجهزة الامنية لمدة سنة

قدم 10 نواب اقتراح قانون معجل مكرر وبصورة استثنائية، لتمديد سن تقاعد الاجهزة الامنية للعسكريين منهم والذين يمارسون مهامهم بالاصالة او بالوكالة او بالانابة، والذين يحملون رتبة عماد او لواء، والذين لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ احالتهم على التقاعد.

والنواب الذين وقعوا على اقتراح القانون هم: بلال الحشيمي، عبد العزيز الصمد، احمد الخير، عماد الحوت، كريم كبارة، وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، جميل عبود واحمد رستم.

وفي وقت سابق،افادت معلومات لـ"النشرة"بانه من المتوقع ان تقدم كتلة "الاعتدال الوطني" وعدد من النواب المستقلين اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى التمديد سنة لقادة الاجهزة الامنية.