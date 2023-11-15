أمطار خفيفة متفرقة غدا ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية يسيطر طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة حتى يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة، وأمطار غزيرة تكون عنيفة أحياناً ورياح ناشطة تتجاوز ال٧٥ كلم/س ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الاثنين المقبل .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت ، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية ، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر لتلامس ال٦٥ كلم /س مساءً خاصة شمال البلاد ويتحول الطقس تدريجياً خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من فجر الجمعة مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة صباحاً ، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من الظهر.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.