جعجع: ما يحصل جنوبًا لا يخدم لبنان وعلى كل الأطراف عدم زج المؤسسة العسكرية في مغامرات

اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال لقائه مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، الى انه"لا يجوز إبقاء الفلسطينيين دون دولة ترعاهم وتسيّر شؤونهم ومصالحهم"، مشدّدا من جديد على "ضرورة ايجاد حلّ للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين الوارد ضمن إعلان بيروت 2002، بغية تأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.".

ولفت جعجع الى أن "ما يحصل في الجنوب اللبناني لا يخدم أحداً خصوصًا لبنان وشعبه"، مضيفا :"من هنا، وجوب ضمان الاستقرار على الحدود من خلال إعادة ترسيخ مفاعيل القرار 1701 وحسن تطبيقه، على ان يتولّى الجيش اللبناني هذه المهمة بمؤازرة قوى حفظ السلام الدولية، عندها نكون حافظنا على أمن وسلامة اللبنانيين وحمينا مصالحهم وأنقذناهم من النيران المستعرة في الجنوب".

واكد على "أهمية دور الجيش في تأمين الاستقرار"، مشيرا الى أن "على كل الأطراف عدم التفريط بتماسك المؤسسة العسكريّة أو زجّها في مغامرات وتجارب غير مضمونة النتائج ، فضلاً عن تجنيبها أي عملية تغيير في خضم هذه المرحلة الدقيقة".

واذ لفت إلى ان "تكتل الجمهورية القويّة أقدم على خطوة في هذا الاتجاه"، أمل جعجع أن "نتوصل مع جميع القوى التي تؤمن بمصلحة لبنان واستقراره وسلامة شعبه، إلى ترسيخ هذه الخطوة وحماية الجيش اللبناني".