مدير عام مؤسسة مياه البقاع بالوكالة جان جبران بحث مع وفد من حزب الله شؤون المؤسسة

اجتمع مدير عام مؤسسة مياه البقاع بالوكالة جان جبران مع مسؤول قسم المؤسسات الرسمية في قيادة حزب الله في منطقة البقاع هاني فخرالدين، بحضور مسؤولي المحطات والصيانة والتوزيع في المؤسسة محمد اسماعيل وخليل عازار.
وبعد التداول في المشاكل المزمنة واليومية في دائرتي بعلبك الهرمل في ظل الظروف الصعبة في البلد والمؤسسة خاصة تم التطرق الى المشاكل التي يعاني منها (٦٨) عامل يومي ممن يعملون منذ سنوات في تشغيل ٤٢ محطة آبار في شرقي بعلبك حيث تمنى فخرالدين على وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير عام مؤسسة مياه البقاع بالوكالة جان جبران ومجلس ادارتها الى الاسراع في حسم واتمام مناقصة ومعاملة ضم عمال التشغيل الى ملف عمال غب الطلب بالمؤسسة، وبالتالي صرف حقوقهم الشهرية (الزهيدة) كل أخر شهر ليشعروا بالاستقرار الوظيفي على غرار زملائهم الاخرين بالمؤسسة.
كما قدم فخرالدين كل الشكر للمؤسسة ولمن عمل على تامين قساطل ١٢ و٨ أنش من الفونت بطول ٨كلم و٢٠٠م لمشروع خط نبع المورج بالجاذبية لجر مياهه الى طاريا وشمسطار، بالاضافة الى تامين ٦ كلم و٣٠٠م من البلاستيك للتفريعات ولخزانات الحدث ومصنع الزهرة في قرى غربي بعلبك، وبالتالي اعطاء المؤسسة امر المباشرة للمتعهد على ان ينتهي تنفيذ المشروع في أخر شهر كانون الاول من العام الحالي ٢٠٢٣.
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