ميقاتي عرض مع الأبيض خطة الطوارىء الصحية والتقى مولوي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في السرايا صباح اليوم .

واشار الابيض بعد الاجتماع، الى اننا "بحثنا في مواضيع عدة منها الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة كجزء من خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة لرفع جهوزية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية، وكذلك بالنسبة الى معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، اضافة الى موضوع النازحين وشؤونهم".

ولفت الابيض الى ان "هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود الذي يتعلق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها في حال وقوع أي طارىء. تناولنا أيضا المواضيع الصحية العامة وكيفية عمل الوزارة لتأمين الدواء والاستشفاء للمواطنين، والاعتمادات للوزارة لنتمكن من الاستمرار في هذا الأمر. ولمسنا كل دعم من دولة الرئيس للجهود التي تقوم بها الوزارة".

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.