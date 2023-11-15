نبيل نقولا: إذا كان قائد الجيش فاسدا لماذا لا تفتح ملفاته أمام القضاء؟

سأل النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان، عن "قانونية أو عدم قانونية التمديد لقائد الجيش". وقال: "سؤال الى المتشدقين بالكلام عن قانونية أو عدم قانونية التمديد لقائد الجيش، هل في إستطاعتكم أن تشرحوا لنا عن سلبية التمديد وهل قائد الجيش هو المسؤول عن نهب وسرقة أموال اللبنانيين؟ هل قائد الجيش هو المسؤول عن إنفجار المرفأ؟ هل قائد الجيش هو المسؤول عن عدم محاكمة الفاسدين؟ هل قائد الجيش هو من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ بالله عليكم هل المحافظة على كرامة المؤسسة وطبابة الجندي هو فساد؟ هل قائد الجيش هو المسؤول عن النزوح السوري أو السياسيين؟".
ولفت نقولا الى انه "إذا كان قائد الجيش فاسدا لماذا لا تفتح ملفاته أمام القضاء كما حصل مع حاكم مصرف لبنان؟"يللي استحوا ماتوا".
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