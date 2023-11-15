اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في تصريح له بعد لقائه السفير الايراني مجتبى أماني الذي عرض معه القضايا الاقليمية والوضع في غزة، الى ان "إسرائيل لا تدافع عن نفسها اليوم، بل هاجسها الانتقام الأعمى".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب بعد لقائه سفير إيران: إسرائيل لا تدافع عن نفسها بل هاجسها الانتقام الأعمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.