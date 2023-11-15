أكد البطريرك الراعي في كلمة له لمناسبة يوم الفقر في بكركي أنه "من واجب كل مسيحي أن يعتني بالأخوة الذين هم بحاجة وطريقنا إلى الله تمرّ عبر الإنسان وحاجاته".

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي لمناسبة يوم الفقر: من واجب كل مسيحي أن يعتني بالأخوة الذين هم بحاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.