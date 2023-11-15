بيسكوف: اجتماع بايدن وشي مهم للعالم بأسره

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه سيتابع مجريات القمة البالغة الأهمية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ المقرر عقدها الأربعاء، في أول اجتماع بينهما منذ عام.

واكد بيسكوف إن "البلدين يبنيان علاقات ثنائية، وهو حقهما"، مضيفا بأن "كل اجتماع من هذا النوع يشارك فيه أكبر اقتصادين في العالم يحمل أهمية بالنسبة للجميع".