أ ف ب: القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيميائية

افادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي تأكيده ان "القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية هي الأولى من نوعها، ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وعدداً من مساعديه، بعد اتهامهم باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري".

وأفاد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ، أن قضاة التحقيق الجنائي بفرنسا أصدروا مذكرات توقيف بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013.