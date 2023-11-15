ماذا قالت حمــ..ــاس عن اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، إن الرئيس الأمريكي شريك كامل في حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بغزة.

وقال "الرشق"، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إن "البيت الأبيض هو من أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لاقتحام مستشفى الشفاء".

وأكد القيادي في الحركة أن "اقتحام مستشفى الشفاء لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على الصمود، فالاحتلال الإسرائيلي يريد تسجيل انتصار وهمي".

وأضاف "الرشق": "نحيي مدير صحة غزة الموجود بمجمع الشفاء على موقفه الوطني أمام الاحتلال".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد طلب في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة، والموجود بمشفى الشفاء الدكتور منير البرش، التعاون مع قواته والامتثال لأوامرهم، ومدير الصحة يرفض.

وفي وقت سابق، قال الدكتور منير البرش، مدير الصحة بغزة، للجزيرة مباشر: "أعمل طبيبا وأقوم بأداء واجبي في مجمع الشفاء ولا أتعاون مع الاحتلال".

وأضاف "البرش" أن هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل مجمع الشفاء الطبي.

وتابع أن هناك تهشم زجاج عدد من نوافذ مستشفى الشفاء، جراء تفجيرات الاحتلال في داخل المجمع.

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.