«القاهرة الإخبارية»: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن إسرائيل وافقت على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب مصدر في منظمة إنسانية.

كما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن إسرائيل تخطط للسماح للشاحنات التي تستخدمها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، بالتزود بالوقود عند معبر رفح، اليوم الأربعاء، حسب أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية.

ووفقا لوسائل إعلامية عبرية، فإن إسرائيل قررت السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.