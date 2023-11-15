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بعد الاقتحام.. إذاعة الجيش الإسرائيلي: لا مؤشرات على وجود أسرى بمستشفى الشفاء

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الشارقة - اميمة ياسر -   

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد ما يشير إلى وجود الأسرى لدى حركة حماس داخل مستشفى الشفاء".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "لا يوجد ما يشير إلى وجود أسرى داخل مستشفى الشفاء وعمليات المسح مستمرة".

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث قامت بعمليات مداهمة وتفتيش في جميع أقسام وغرف المستشفى، كأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والقلب.

ووفقا لتقارير، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت عددا من الأطباء والنازحين في مستشفى الشفاء للتحقيق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ عملية "دقيقة" ضد حماس في منطقة محددة من المجمع الطبي الأكبر من نوعه في قطاع غزة المحاصر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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