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عمال جمع القمامة في قضاء الزبير يواصلون الاضراب

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بغداد - ياسين صفوان - لليوم العاشر على التوالي يواصل عمال جمع القمامة في قضاء الزبير غربي البصرة الاضراب عن العمل احتجاجا على تدني الاجور والمطالبة بتعديل سلم الرواتب في ظل تراكم اكوام النفايات على جوانب الطرقات وداخل الاسواق.. مواطنون اتهموا المسؤولين بالانشغال بالدعاية الانتخابية وترك القضاء بلا خدمات .

ماذا قالت الادارة المحلية عن هذا الموضوع؟

علي البطاط يعلمنا على التفاصيل في الفيديو أعلاه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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