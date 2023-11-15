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محلل سياسي: الولايات المتحدة كانت تعلم بأن إسرائيل ستقتحم مستشفى الشفاء في غزة.. وتصريحات “كيربي” ضوء أخضر

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل والكاتب السياسي “طارق الشامي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم بان إسرائيل ستقتحم مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن تصريحات “جون كيري” بشأن استعمال حماس لمستشفى الشفاء أعطت الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية الاقتحام.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وتدعم إسرائيل سياسيا وعسكريا.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي مطالب بأدلة تثبت استعمال مجمع الشفاء الطبي من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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