محلل سياسي: الولايات المتحدة كانت تعلم بأن إسرائيل ستقتحم مستشفى الشفاء في غزة.. وتصريحات “كيربي” ضوء أخضر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل والكاتب السياسي “طارق الشامي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم بان إسرائيل ستقتحم مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن تصريحات “جون كيري” بشأن استعمال حماس لمستشفى الشفاء أعطت الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية الاقتحام.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وتدعم إسرائيل سياسيا وعسكريا.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي مطالب بأدلة تثبت استعمال مجمع الشفاء الطبي من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة.