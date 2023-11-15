تعليق الاختبارات اليوم في عدد من إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت عدد من إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية تعليق الاختبارات اليوم الأربعاء الموافق 1 جماد اول 1445هـ /15 نوفمبر 2023م، حرصًا منهم على سلامة الطلاب نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مدن المملكة.

ومن بين الإدارات التعليمية التي علقت الاختبارات بها، إدارة تعليم مكة المكرمة وذلك في جميع المدارس بالعاصمة المقدسة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، وقالت الإدارة في بيانها أمس: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الاختبارات ليوم الغد الأربعاء بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، إلى جانب تعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، مبينة بأنه سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ".

كما علقت إدارة تعليم محافظة جدة، اختبارات الطلاب اليوم وقالت:" أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، فقد تقرّر تأجيل اختبار اليوم الأربعاء في مدارس جدة ورابغ و خليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، على أن تُعقد الاختبارات المؤجلة مع اختبار غدًا الخميس الموافق 2 / 5 / 1445 هـ- 16/11/2023م.

وانضمت إدارة تعليم المهد، لقائمة الإدارات المعلقة لاختباراتها اليوم في جميع المدارس، وتعليق حضور الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، على أن تُعقد الاختبارات المقررة اليوم غدًا، مؤكدة ان قرار التأجيل يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبَّه، من أمطار غزيرة على العديد من مدن المملكة مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.