"أطفال مقابل أطفال".. بايدن ونتنياهو بحثا إجراء صفقة أسرى تبادلية مع حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (بي بي سي)

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهود إطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، بحسب البيت الأبيض.

وتحدث بايدن مع نتنياهو يوم الثلاثاء، قبل ساعات فقط من مداهمة جنود الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، الأكبر في غزة.

وتأتي هذه المكالمة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين يفيد بأن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.

ووفقا للتقرير، ستطلق حماس ما بين 70 إلى 100 أسير من المدنيين مقابل إطلاق إسرائيل سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى خمسة أيام.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن صفقة جديدة تناقش الآن وهي "أطفال مقابل أطفال".

وتظاهر مئات الإسرائيليين، أمام مبنى الكنيست في القدس، للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما بدأت عائلات الرهائن مسيرة لخمسة أيام من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بـ"الموافقة على اتفاق للإفراج عن جميع الرهائن في غزة"، مشددين على أنه "يمكن اتخاذ قرار هذا المساء"، مطالبا الحكومة بـ"عدم عرقلة أي اتفاق".

ورفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه أو عزله.