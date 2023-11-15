الشفاء: الاحتلال أخذ بعض النازحين المتواجدين بالمستشفى لجهة غير معلومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

صرح مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحتجز العديد من النازحين من المتواجدين داخل مستشفى الشفاء.

وقال مشرف الطوارئ إن الاحتلال جرد المحتجزين من ملابسهم وهم معصوبو الأعين واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وتحدث مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن جيش الاحتلال فجر أغلب بوابات مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى تناثر الشظايا على الموجودين.

وكذب مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، رواية الاحتلال الإسرائيلي عن جلب حضانات جديدة أو حليب إلى الأطفال في مستشفى الشفاء، قائلًا إن الاحتلال جلب الرعب والدمار.

وقال مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، إنه لا يوجد أي اشتباكات داخل مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى إطلاق نار من جهة جيش الاحتلال فقط مع عدم وجود أي من عناصر المقاومة داخل المستشفى.

وأضاف مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، أن جميع المتواجدين داخل المستشفى محاصرون منذ 5 أيام وجميعهم يعرفون بعضهم البعض ولا يوجد أي تواجد للمقاومة داخل المستشفى.

وصرح مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن العاملين بالمستشفى لم يستطيعوا نقل جثامين الشهداء لدفنها بسبب تحلل الجثث، قائلًا إنهم يفقدون كل يوم مزيدًا من الأرواح بسبب نقص المستلزمات على رأسها المياه التي لا يتواجد منها أي قطرة داخل المستشفى.