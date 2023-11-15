مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع GE Aerospace لتحليل البيانات وتقليل المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة GE Aerospace الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات Safety Insight وFuel Insight وFlightPulse في عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار فعاليات معرض Dubai Airshow والذي يستمر الي يوم الجمعة.

ووقع العقد من جانب مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومن شركة GE Aerospace أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية.

وبحسب بيانات: تمنح التطبيقات الجديدة بموجب التعاقد مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات بما في ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائي، كما تعطي هذه الحلول الشركة الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضروري في حرق الوقود.

وأكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر لطيران أن هذه الحلول تمكنا من استغلال بيانات رحلاتنا كما نتطلع إلى استخدامها لإيجاد طرق لتحسين عملياتنا والاستمرار في تقديم تجارب أفضل للمسافرين ، مشيراً الي أن هناك علاقة استراتيجية تجمعنا بشركة GE بدأت منذ 40 عاماً مع شراء أول طائرة من طراز B4 والآن نعزز التعاون مع شركائنا لتمكين مصر للطيران من تقليل استهلاك الوقود وتعزيز الاستدامة.