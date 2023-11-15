ضبط جواهرجي يتاجر في العملة الأجنبية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، محل مشغولات ذهبية لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.