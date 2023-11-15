المالية: معاودة العمل في مديريات مبنى العدلية بعد اصلاح العطل التقني

اعلنت وزارة المالية، انها "تعاود استقبال المواطنين في مديرياتها واقسامها في مبناها في منطقة العدلية بعد تدابير استثنائية مؤقتة قامت بها ريثما يتم اصلاح العطل التقني الكهربائي الطارى الذي ادى قبل يومين الى وقف العمل بالحواسيب الالكترونية".

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