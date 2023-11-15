اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي ، أن "الجيش الاسرائيلي يواصل أعمال التمشيط في مجمع الشفاء الطبي بحثًا عن عبوات ناسفة وبنى تحتية أخرى تابعة لحماس وذلك بشكل مركز"، مشيرا الى ان "القوات الاسرائيلية وضعت مساعدات انسانية في مدخل المستشفى".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: نواصل أعمال التمشيط في مجمع الشفاء ووضعنا مساعدات طبية عند مدخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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