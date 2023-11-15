شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" بأستراليا اعتقلت عددا من اللبنانيين لتشكيلهم عصابة اجرامية وصادرت اسلحة ومخدرات

أعلنت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" بالجنوب الشرقي الأسترالي أن مداهمات قام بها 450 شرطيا، منذ الأحد الماضي حتى أمس الثلاثاء، واستهدفت منازل 28 لبنانياً من المقيمين في مدينة سيدني الأسترالية، أسفرت عن مصادرة أسلحة ومخدرات ومبالغ نقدية، في عملية تفكيك لواحدة من أكبر الجماعات الإجرامية في أستراليا، حيث نفذت الشرطة 37 مذكرة اعتقال في حق مرتبطين بعصابة إجرامية لبنانية.

وأشارت إلى أن العصابة الإجرامية مسؤولة عن غسيل أموال والمتاجرة بالأسلحة والتبغ، كما المتاجرة بأكثر من طنين مخدرات متنوعة تمت مصادرتها، وتزيد قيمة بيعها بالمفرق عن مليار دولار، لافتة إلى أن المداهمات أسفرت عن مصادرة 25 قطعة سلاح، إضافة إلى 60 جهازا للتواصل، ومجوهرات وسيارات فاخرة، ومبالغ نقدية بمئات آلاف الدولارات.

من جانبها، لفتت قناة "العربية" إلى أن أمنيين لبنانيين قاموا باعتقال "أخطر رجل في أستراليا" وواحد من أكثر المطلوبين لقضائها، وهو بلال هوشر البالغ 37 عاما، واعتقال 4 من رفاقه بعد مداهمة ليلية لمنزله في بيروت، نقلاً عن وسائل إعلام أسترالية بينها صحيفة Sydney Morning Herald، التي لفتت إلى أن تسليم هوشر إلى أستراليا صعب ومعقد، لعدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.

وكان هوشر فر في 2018 من أستراليا ليقيم في لبنان، ثم صدرت بحقه مذكرة اعتقال أسترالية بعد تورطه بجريمة قتل في سيدني، إلا أن بين من تم اعتقالهم في مداهمات سيدني، كان شقيقه نضال، البالغ 40 عاما، والذي تم إيقافه الأحد الماضي في مطار المدينة الدولي، وكان يهمّ بمغادرة البلاد إلى لبنان.