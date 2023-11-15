أمير عبد اللهيان لغريفيث: يجب اتخاذ خطوات سريعة ومؤثرة لوقف العدوان على غزة

اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بعد لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الى ان "الهجمات الصهيونية على غزة تتسع، ويجب اتخاذ خطوات سريعة ومؤثرة لوقف العدوان على غزة".
ولفت عبد اللهيان الى ان "حماس مستعدة للإفراج عن المدنيين، وإذا توقفت الإبادة الجماعية في غزة فإن فصائل المقاومة مستعدة لوقف هجماتها"، مؤكدا بانه "لا يوجد أي احتمال أبداً لانتصار الكيان الصهيوني في الحرب وتكاليف الحرب التي تتحملها الحكومة الأميركية ترتفع".
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