أثار الجدل خلال الساعات الماضية.. حقيقة فيديو سقوط جو بايدن على سلم الطائرة وإصابته بسكتة دماغية

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو قيل أنه لسقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على سلم الطائرة لإصابته بـ"جلطة دماغية"!.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو يظهر انزلاق شخص من درجات الطائرة مرفق بتعليق: "لحظة سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلم الطائرة قبل قليل بعد هبوطه في بولندا بعد زيارته لأوكرانيا والحديث عن إصابته بسكتة دماغية".

ويعود الفيديو لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية الذي نشرته قبل ثمانية أشهر، مرفقا بعنوان: “موظف بالبيت الأبيض يسقط على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة بايدن إلى بولندا”.

وأظهر المقطع سقوط أحد موظفي البيت الأبيض المرافقين للرئيس الأمريكي أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية، وذلك بعد وصول ‏‏بايدن‏‏ وفريقه لاجتماعهم مع حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية في العاصمة ‏‏البولندية‏‏ وارسو في حينها.

ومع ذلك، تعثر بايدن فى هذه الرحلة أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية لمغادرة وارسو، عائداً إلى العاصمة واشنطن.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها بايدن لمثل هذه المواقف، إذ أنه سقط مرارا أثناء صعوده مصعد الطائرة، وهو الأمر الذى يستغله منتقدوه للتعبير عن مخاوفهم بشأن صحة بايدن و تقدمه فى العمر.

يشار إلى أن العديد من استطلاعات الرأى أظهرت تخوف غالبية الأمريكيين من عمر بايدن، الذى سيبدأ ولايته الثانية، حال الفوز بها، فى عمر الثانية والثمانين.