انت الان تتابع خبر هيبت الحلبوسي يقدم استقالته من رئاسة لجنة النفط والغاز النيابية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة موقعة من هيبت الحلبوسي ومرسلة الى مجلس النواب العراقي وحصلت عليها الخليج 365، قال فيها، "أرجو التفضل بالموافقة على استقالتي من رئاسة لجنة النفط والغاز النيابية في مجلس النواب العراقي".



الوثيقة ادناه:

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.

وذكرت المحكمة، انه قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).

وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.

والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني"