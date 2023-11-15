انت الان تتابع خبر التربية توضح بشأن معادلة شهادات الطلبة خارج العراق في المدارس غير المجازة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوجز المكتب الإعلامي في الوزارة أهم النقاط التي تمخضت عن لجنة المعادلة للشهادات الدراسية الدولية والمدارس الاهلية الصادرة عن الدول التي تتواجد فيها مدارس عراقية حكومية اوأهلية اوعدم وجود مدارس عراقية وكيفية معالجتها بما يضمن استمرار التلاميذ والطلبة النظاميين في الدراسة كالآتي:-

على ان تكون هذه المعالجة من العام الدارسي 2022/ 2023 فما دون.