ميا خليفة تُثير ضجة بارتداء "الكوفية" الفلسطينية (صور)

بغداد - ياسين صفوان - كما أطلت بتيشيرت مكتوب عليها "لا للحرب"، إذ تواصل الممثلة المعتزلة دعمها للقضية الفلسطينية بكل الطرق المتاحة لها.

وتصدرت مؤخراً الترند بعد نشرها صورة لها، وهي ترتدي تيشيرت باللون الأبيض، وعليها كلمة فلسطين، وتفاعل المتابعون بشكل كبير معها، مثنين على مواقفها الإنسانية.

وكانت قد أفادت بعض التقارير الصحفية أن ميا خليفة قد خسرت عقدها مع مجلة "بلاي بوي"، بعد أن قامت بدعم الشعب الفلسطيني وعملية "طوفان الأقـ صى" علناً، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص.

وبحسب المجلة، فإن خليفة دعمت "هجوم حماس الأخير على إسرائيل"، وقامت بوصف الفلسطينيين بـ"المقاتلين من أجل الحرية"، الأمر الذي أثار وابلاً من الانتقادات.

وطلبت مجلة بلاي بوي من مشتركيها حذف قناة ميا خليفة عن منصتهم.