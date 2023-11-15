انت الان تتابع خبر علي عدنان عن قرار تغيير مركزه مع المنتخب: خيار صائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتواجه الفريقان على ملعب البصرة الدولي عند الساعة 5:45 مساءً بتوقيت بغداد والدوحة على ملعب البصرة الدولي في أولى جولات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال عدنان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مجاراة الخصوم على أرضنا دافع معنوي، ونتطلع لحضور جماهيري غفير كبطولة الخليج، ما يميز التصفيات هي اللعب على الأرض؛ ولذلك نرى أن القوة في جمهورنا ويعلمها حتى الخصم".



وأضاف: "استعداداتنا جيدة للمباراة رغم قلة فترة التحضيرات. نعلم أن إندونيسيا تقدم مستويات جيدة، حلّلنا أداءهم وكشفنا نقاط القوة لديهم، ونحن مستعدون لمواجهة الغد".

وعن تغيير مركزه، قال عدنان: "في مباراة روسيا تغير مركزي من ظهير إلى قلب دفاع، وفي الدوري الإيراني خلال الـ10 مباريات الأخيرة، أنا ألعب كقلب دفاع لذلك أجد أن خيار كاساس صائب بتغيير مركزي".

وسيغيب عن قائمة منتخب العراق لمواجهة إندونيسيا كل من محترف ساندفيورد النرويجي دانيلو السعيد ومحترف أبها السعودي سعد ناطق بسبب الإصابة.

