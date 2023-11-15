ضبط 3 مسلحين أصابوا شخصين وسرقوهما بالإكراه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، 3 أشخاص؛ لقيامهم بإصابة شخصين بطلق ناري وجرح طعني حال محاولتهم سرقتهما بالإكراه.

تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين "أحدهما مصاب بعيار ناري والثاني بجرح طعني" مقيمان بدائرة المركز.

بسؤال المجني عليهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولان أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث اشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح الناري والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة المركز أحدهم اقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سكين" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.