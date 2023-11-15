إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، 14 حالة إزالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة 3675 متر مربع ما يعادل 21 قيراط.

والتعديات عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمواد الخرسانية بقرية المريس وذلك بمشاركة الإدارة الزراعية بالمركز والجهات الامنية ومركز شرطة القرنة، وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية.