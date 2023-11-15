الرئيس التركي: إسرائيل دولة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تسعى بكامل إمكانياتها الدبلوماسية لإيقاف الهجوم الإسرائيلي "الوحشي" على قطاع غزة.

ووصف أردوغان، إسرائيل بـ "الدولة الإرهابية" مع شن جيشها مجازر ضد الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة، قائلًا إنها هجمات الاحتلال على غزة "تحولت إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية".

وأكد أردوغان أن تركيا تسعى لاتخاذ كافة الخطوات لوقف هجمات إسرائيل ضد المدنيين، مع تطبيقها لاستراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها.

وهدد أردوغان إسرائيل خلال خطابه قائلًا "إذا واصلت إسرائيل مجازرها فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية"، مشددًا على بذل أنقرة لكافة الجهود لإبقاء الاحتلال بموقفه الإجرامي بمفرده، وتقديم المسؤولين عن الجرائم في غزة وفلسطين أمام المحاكم الدولية.

وأشار أردوغان، إلى وصول الكثير من السفن والطائرات المحملة بالمساعدات إلى مصر، مؤكدًا على استمرار جهود تركيا لعبور المساعدات لغزة عبر معبر رفح.