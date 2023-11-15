انطلاق مؤتمر نقابة العاملين بالبنوك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت قد وجهت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال كلمتها بالمؤتمر، تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لنداء المصريين الذين خرجوا في جميع ميادين مصر لتأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت "درويش"، إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الإنجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى استجابة المصريين لدعوة الرئيس السيسى التى أطلقها فى كلمته فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالمشاركة الإيجابية والموسعة فى هذه الانتخابات ليرى العالم كله عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية فى أروع صورها.