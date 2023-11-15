حماس: زعم وجود أسلحة في مجمع الشفاء الطبي كذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد

اشارت حركة حماس الى ان "زعم الجيش الاسرائيلي وجود أسلحة في مجمع الشفاء الطبي كذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد".

وفي وقت سابق، اكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي لوكالة "رويترز" ان القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بحركة حماس" خلال مداهمة تجري حاليا بمنطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وشدد على أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع".