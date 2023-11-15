استهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا والمدفعية الاسرائيلية استهدفت منطقة الخريبة بين الخيام وابل السقي

افادت قناة "المنار" عن استهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا والمدفعية الاسرائيلية استهدفت المرتفعات بالإضافة إلى منطقة "الخريبة" بين الخيام وابل السقي. كما افادت عن انفجار صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية في أجواء سهل الخيام.

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