نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تم اطلاعه على سير مفاوضات أن وسطاء قطريين يحاولون التفاوض على اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة، مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح المسؤول أن الاتفاق الذي تجري مناقشته، والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.
وأفادت بأن حركة "حماس" وافقت على المبادئ العامة للاتفاق القطري، لكن إسرائيل لم توافق بعد وتتفاوض على التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"رويترز": حماس وافقت على إتفاق للإفراج عن 50 من الاسرى مقابل هدنة لـ3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.