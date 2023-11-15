مصادر لـ"رويترز": حماس وافقت على إتفاق للإفراج عن 50 من الاسرى مقابل هدنة لـ3 أيام

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تم اطلاعه على سير مفاوضات أن وسطاء قطريين يحاولون التفاوض على اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة، مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق الذي تجري مناقشته، والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.

وأفادت بأن حركة "حماس" وافقت على المبادئ العامة للاتفاق القطري، لكن إسرائيل لم توافق بعد وتتفاوض على التفاصيل.