اكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي لوكالة "رويترز" ان القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بحركة حماس" خلال مداهمة تجري حاليا بمنطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة. وشدد على أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: عثرنا على أسلحة في مستشفى الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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