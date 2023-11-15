«وول ستريت جورنال»: مستشفى الشفاء نقطة محورية في حرب إسرائيل على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مجمع مستشفى الشفاء في غزة، "أصبح أحد النقاط المحورية في حرب إسرائيل على القطاع، على الرغم من نفي حركة حماس أنها تستخدم المستشفى لمحاربة قوات الاحتلال.

وفجر اليوم الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية استهدفت فصائل المقاومة في منطقة محددة في أكبر مستشفى في غزة، بعد ساعات من تأييد البيت الأبيض الادعاءات الإسرائيلية بأن المسلحين الفلسطينيين يديرون عمليات عسكرية من مستشفيات القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه شن "عملية دقيقة وموجهة" في مستشفى الشفاء بمدينة غزة .

وفي وقت سابق، حذر البيت الأبيض إسرائيل من شن غارات جوية على المستشفى ، فيما قالت فصائل المقاومة في بيان أنها تحمل بايدن المسئولية الكاملة عن الغارة على المستشفى.

وقالت الصحيفة إنه مع احتلال إسرائيل للمستشفى في الأيام الأخيرة، تصاعدت الأزمة الإنسانية في الداخل، وفقا للأطباء هناك، حيث يكافح المرضى للبقاء دون كهرباء ووقود وتضاؤل الإمدادات الطبية.

وأشارت إلى أن جون كيربى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أيّد ادعاء إسرائيل بأن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون مستشفى الشفاء، محذرا إسرائيل من مهاجمة المستشفى من الجو.

وقال كيربي: "لا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في المستشفى، حيث يحاول الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى ببساطة الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها، حتى لا يقعوا في مرمى النيران".

وعقب إعلان إسرائيل عن العملية في مستشفى الشفاء، كرر متحدث آخر باسم مجلس الأمن القومي تصريحات كيربى، حيث قال: "يجب حماية المستشفيات والمرضى".

وأضافت الصحيفة أنه مع توسع الحملة العسكرية الإسرائيلية، تتراكم المعارضة داخل إدارة بايدن وفي شوارع واشنطن، مع خروج الآلاف من الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين في العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار.