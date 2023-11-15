بعد اقتحام مستشفى الشفاء.. فصائل فلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاي لارك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "سكاي لارك" والسيطرة عليها.، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الأخبارية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر الأربعاء، جزءا من مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.

وأفادت مصادر طبية بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقامت بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام وسط إطلاق نار كثيف داخلها.