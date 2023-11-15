«أقولها وقلبي مرتاح».. أردوغان: إسرائيل دولة إرهــ..ــابية لديها أسلحة نووية

الشارقة - اميمة ياسر -

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بالدولة الإرهابية، معلنا أن تركيا ستعمل على ضمان الاعتراف بالمستوطنين الإسرائيليين دوليا على أنهم إرهابيون.

وقال أردوغان، في تصريحات أمام البرلمان التركي اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، قائلا: "إسرائيل دولة إرهابية ودولة تمارس الإرهاب.. وقلبي مرتاح الآن لأنني أقول هذا."

وأشار إلى أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، ولكن حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

ودعا الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، مؤكدا أن "نتنياهو انتهى سياسيا".

وفي وقت سابق، سحبت تركيا دبلوماسييها من إسرائيل في أعقاب هجوم الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولم تكشف إسرائيل قط علنًا عما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية، رغم أن أحد الوزراء في حكومة نتنياهو صرح في وقت سابق بأن إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة هو أحد الخيارات.

وسبق وأن هاجم أردوغان إسرائيل أكثر من مرة بعد حربها الوحشية على غزة، قائلا إن إسرائيل ترتكب جريمة حرب في قطاع غزة ويجب محاسبتها أمام القانون، مشيرًا إلى أن بلاده ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل والمنابر الدولية.

وأكد الرئيس التركي أن العالم الغربي وفي مقدمته الدول الأوروبية، رسب مجددا في اختبار الإنسانية بقطاع غزة، مضيفاً: "يبدو أن إسرائيل فقدت تماما عقلية الدولة وباتت تتصرف كتنظيم، ونؤمن بضرورة إيقافها في أقرب وقت."