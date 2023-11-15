انت الان تتابع خبر سعد ناطق يغيب عن المنتخب الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تأكد غيابُ محترف أبها السعوديّ "سعد ناطق" عن التواجدِ مع المُنتخبِ الوطنيّ، بعد أن اتضحت حالتهُ بعدم إمكانيةِ مشاركته في المواجهتين القادمتين للمنتخبِ الوطنيّ أمام كل من إندونيسيا وفيتنام بناءً على توجيهاتِ الجهاز الطبيّ بوضع اللاعب".



وأضاف: "قرار الجهاز الفنيّ بمنح اللاعب الراحةَ التامةَ، والاستفادة من فترةِ أيام التوقف الدوليّ في العلاجِ والتأهيل".

