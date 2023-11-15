انت الان تتابع خبر إسبانيا تطالب إسرائيل بوقف القتال الاعمى في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد سانشيز أنه "يقف إلى جانب إسرائيل في ردها على الهجوم الإرهابي" الذي نفذته حماس في 7 تشرين الاول، معلنا أن حكومته "ستعمل في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.