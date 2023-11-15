انت الان تتابع خبر نائبة اردنية: إسرائيليون يملؤون فنادق العقبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت النائبة تمام الرياطي منشوراً على صفحتها في "فيسبوك" قبل أن تحذفه، قالت فيه: "أغلب الفنادق العالمية الموجودة عنا بالعقبة محجوزة بالكامل بداية الأسبوع القادم ليصار نقل اليهود من إيلات الها".

من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي أعضاء المجلس من النقل أو الحديث عن معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف الأردني حيال ذلك.

ورفض الصفدي خلال جلسة النواب اليوم، حديث الرياطي حول "وجود إسرائيليين في فنادق العقبة، مبينا بأن أي نائب يتحدث في هذا الموضوع دون معلومات مؤكدة سيتحول إلى لجنة النظام والسلوك".

من جانبها أوضحت نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها، حسين هلالات، حول الشائعات المتداولة بشأن لجوء إسرائيليين إلى فنادق العقبة ووادي رم والبحر الميت.

وقال في بيان إنه "على الرغم من تكرار هذه الشائعات، إلا أنه لا يوجد أي دليل يثبت لجوء إسرائيليين إلى أي من فنادق الأردن".

وأكد أن "القطاع الفندقي يلتزم بالنزاهة والشفافية في تقديم خدماته، ويعمل بجد لضمان أمان وراحة جميع النزلاء".

يذكر أن الأردن استدعى سفيره لدى إسرائيل مطلع الشهر الجاري، تعبيراً عن رفض المملكة للحرب الإسرائيلية على غزة.