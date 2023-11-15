مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: جميع المؤسسات الدولية أخفقت في إجبار الجيش الإسرائيلي على إدخال الوقود إلى المستشفيات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن جميع المؤسسات الدولية أخفقت في إجبار الاحتلال الإسرائيلي عن التراجع عن قصف واستهداف المستشفيات.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف.

وأوضحت أن المستشفيات في حاجة ماسة إلى إدخال الوقود بالإضافة إلى المستلزمات الطبية لعلاج المرضى والمصابين.