حملت الاحتلال وبايدن المسؤولية.. حماس: الاتهامات الأميركية ضوء أخضر لارتكاب مجازر جديدة بمستشفيات غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتبرت حركة حماس، الاتهامات التي وجهها البيت الأبيض، "ضوء أخضر" للاحتلال من أجل ارتكاب مجازر جديدة، وعقب إطلاق تلك الاتهامات أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية في مستشفى الشفاء بقطاع، بعد أيام من الحصار المفروض عليه.



وحملت حركة حماس – في بيان نشرته بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال دخول آلياته إلى مجمع الشفاء – "الاحتلال الإسرائيلي والرئيس بايدن المسؤولية عن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي".



وقال البيان: "نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة".



وأضاف "إن تبنّي البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين".

وكانت حركة حماس، نفت في بيان لها الثلاثاء، الاتّهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أميركي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".



وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدّة ونرفض" الاتّهامات الأميركية، معتبرة إيّاها "بمثابة ضوء أخضر أميركي لارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر الوحشية بحقّ المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي، والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه".



وكان البيت الأبيض قد أعلن، الثلاثاء، أنّ لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حركة حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية، وربما لتخزين الأسلحة، وأنّ "هذا يشكل جريمة حرب".



وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، في حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان): "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة" وربما لتخزين الأسلحة. وأضاف أن "هذه جريمة حرب".



وتابع: "المعلومات عن استخدام حماس للمستشفيات تأتي من وسائل استخبارات متعددة"، مؤكداً أن مجمع الشفاء الطبي هو من المستشفيات التي استخدمتها حركة حماس لإخفاء أسلحة، دون أن يعرض أي تفاصيل أو أدلة على ذلك.



وأفاد بأن التصرفات التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية حماس "لا تقلص مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين".



اقتحام مستشفى الشفاء



وأعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، عن "اقتحام" مجمع الشفاء الطبي، الواقع بالجانب الغربي من وسط غزة.



وزعم بيان لجيش الاحتلال بأن وحداته تنفذ "عملية دقيقة ومحددة ضد حماس في مناطق بعينها بمستشفى الشفاء"، وذلك بناءاً على "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية". ودعا جيش الاحتلال جميع عناصر حماس المتواجدين في المستشفى إلى الاستسلام.



وحملت وزارة الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي.



وقبل ذلك أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة في غزة نيته اقتحام المستشفى.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن جيش الاحتلال "أبلغ وزارة الصحة قبل قليل نيته باقتحام مجمع الشفاء الطبي بعد عدة أيام من حصاره وإطلاق النار على كل شيء يتحرك بداخله".



وحمّل المكتب الاحتلالَ الإسرائيلي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية "كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله"، محذراً في الآن ذاته من ارتكاب مجزرة في المستشفى.



وتدخل الحرب على غزة يومها الـ40، وسط غارات مكثفة وعنيفة تستهدف منازل مأهولة على رؤوس ساكنيها، فيما تواصل قوات جيش الاحتلال استهداف المستشفيات بشكل ممنهج، وسط وضع انساني مأساوي يعيشه المصابين والنازحين في المستشفيات.

المصدر: يمن شباب نت + وكالات