أوكرانيا تستهدف 7 مناطق حدودية في بيلجورود بـ 102 قذيفة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع مناطق حدودية في المقاطعة بـ 102 قذيفة.

وأضاف جلادكوف في قناته على تطبيق "تليجرام" اليوم الأربعاء- "خلال الـ24 ساعة الماضية قصفت القوات الأوكرانية سبع مناطق حدودية بـ 102 قذيفة وعبوتين ناسفتين أُسقطتا من طائرة مسيرة"، مشيرا إلى إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية.

وتابع: "لقد هاجمت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية (كاميكازي) منشأة اتصالات للبنية التحتية بالمقاطعة أيضا"، منوها إلى عدم وقوع إصابات جراء هذه الهجمات.

في السياق.. نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو، يلقي الضوء على عمل قطارها المدرع "ينيسي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت قناة "روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن القطار المدرع يسير على السكك الحديدية بمقاطعتي لوجانسك ودونيتسك التابعتين لمنطقة دونباس الروسية، مبينة في الوقت نفسه أنه تم تزويده بمختلف الأنواع من الأسلحة الخفيفة، بما فيه رشاشات الدبابات والرشاشات المضادة للجو، فضلا عن مجموعة من مدافع الهاون عيار 82 ملم وعربات "بي إم دي - 2" المسلحة بمدافع، التي يمكن أن تنزل في أية لحظة من القطار لخوض القتال مع العدو.

وأضافت أن القطار مزود أيضا بدرونات استطلاعية يتم إطلاقها في أثناء السير دون أن يتوقف القطار في المحطات، الأمر الذي يمكن القطار من استطلاع المناطق على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

يذكر أن وحدات السكك الحديدية الروسية قامت- منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة بإعادة إعمار أقسام السكك الحديدية بطول 300 كيلومتر واستعادة الحركة فيها، كما تم تطهير نحو 3 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية من مخلفات الذخائر غير المنفجرة.

على صعيد متصل.. اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد سكان مقاطعة "تيومين" في "سيبيريا"؛ لقيامه بجمع معلومات عن المنشآت العسكرية بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.

وذكر المكتب الصحفي للأمن الفيدرالي الروسي لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم، أن "الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمقاطعة تيومين تلقت معلومات لفتح قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى في شكل تقديم مساعدة موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي في حق أحد السكان بالمقاطعة".

وأشار المكتب إلى أنه تم اعتقال المشتبه به واحتجازه بأمر من المحكمة، مضيفا: لقد أظهر التحقيق أن المعتقل عمل على إمداد الأجهزة الأوكرانية بمعلومات عن المرافق العسكرية الموجودة في مقاطعة تيومين مقابل الحصول على مكافأة مالية.

في المقابل.. قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو- عبر (تلجرام)- إن القوات الروسية شنت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا استهدف بلدة سيلدوف التابعة لمنطقة بوكروفسك بإقليم دونيتسك، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخريين.

وأضاف الوزير أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على بلدة سيلدوف بمنطقة بوكروفسك بمنطقة دونيتسك، ونتيجة لذلك تم تدمير جزء من مبنى سكني مكون من أربعة طوابق".

وأشار إلى أن فريق الطوارئ، بالتعاون مع الشرطة، أنقذ مواطنين مصابين في مكان الهجوم، ونقلهما إلى المستشفى.. كما ساعد رجال الإنقاذ ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، على الخروج من الشقة المتضررة في الطابق الرابع.

واختتم كليمانيكو حديثه قائلا: "للأسف، تم العثور على جثة المرأة تحت الأنقاض.. ومن المحتمل أن يكون هناك شخص واحد على الأقل محاصراً.. وتجري عملية الطوارئ والإنقاذ".

وكان قد جرى أكثر من 60 اشتباكات قتاليا على الجبهة خلال اليوم الماضي، وفي المجمل شنت القوات الروسية ثماني هجمات صاروخية، و59 غارة جوية، بالإضافة إلى 49 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، على مواقع القوات الأوكرانية وعلى المناطق المأهولة بالسكان.

وفي خيرسون.. قال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين- في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- إن 7 مدنيين أُصيبوا من جراء 81 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم، الليلة الماضية.

وأضاف بروكودين: أن القوات الروسية أطلقت 571 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والمدافع الرشاشة والطائرات بدون طيار على منطقة خيرسون يوم أمس، مما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في المنطقة ومنشأة صحية ومؤسسة عقابية في ناحية خيرسون، ومبنى مؤسسة تعليمية في منطقة بيريسلاف.

وبحسب "يوكرين فورم"، أُصيب مدني أوكراني بعد أن داس على عبوة ناسفة تركتها القوات الروسية في بلدة نوفورايسك بإقليم خيرسون.