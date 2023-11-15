القوات الإسرائيلية تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أقتحمت قوات الأحتلال الأسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بغزة وهو اكبر المجمعات الطبية في قطاع غزة حيث يتواجد به حاليا اكثر من 1500 شخص من الطواقم الطبية الى جانب اكثر من 14 الف فلسطيني سواء تحت العلاج او لاجئين الى المجمع تحت وطأة القصف الأسرائيلي المكثف لقطاع غزة وخاصة المناطق الشمالية من القطاع .

وكان مجمع الشفاء الذي يعاني من ظروف أنسانية مأساوية على مدار الايام الاخيرة بعد نفاذ الوقود و الطعام و وفاة العشرات داخله لعدم قدرة الطواقم الطبية على تقديم اي معونة طبية لهم الى جانب القصف الأسرائيلي المستمر والحصار للمجمع على مدار الايام الماضية .

وقال المتحدث الرسمي بأسم قوات الأحتلال الأسرائيلي ان القوات الاسرائيلية اقتحمت مجمع الشفاء بالفعل لظروف اسماها ( بالظروف العملياتية الضرورية ) مؤكدا ان قواته تسعي لكشف منطقة قيادة لحركة حماس داخل مجمع الشفاء وايضا تحرير مجموعة من الرهائن الذين تؤكد أسرائيل تواجدهم داخل المجمع .

وقال شهود عيان داخل مجمع الشفاء لوكالة الأنباء الفرنسية ان عشرات من جنود الأحتلال دخلوا الى المجمع من البوابة الرئيسية وايضا من مبني الطوارىء مرتدين ماسكات وطالبوا مجموعات موجودة داخل المجمع الطبي بالخروج فورا الى جانب كما طالبوا عدد من الشباب بالجلوس على الارض و تقييد ايديهم .

يذكر ان حركة حماس نفت وجود ايا من قواتها داخل مجمع الشفاء بينما اكد المتحدث للبيت الأبيض امس ( الثلاثاء ) ان معلومات استخبارتية مؤكدة تشير الى توجود مركز قيادة وتحكم للفصائل الفليسطينة داخل المجمع .