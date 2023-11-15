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"رويترز": مفاوضات جارية بشأن إطلاق سراح أسرى مقابل وقف إطلاق النار

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن هناك مفاوضات جارية بشأن صفقة إطلاق سراح عددًا من الأسرى لدى حماس، مقابل وقف إطلاق النار لمدة محددة.

ونقلت رويترز، عن مسؤول وصفته بـ"المطلع على المفاوضات" قوله، إن هناك مباحثات بشأن إطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حركة حماس، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وذلك بوساطة قطرية.

وأضاف أن الاقتراح الذي يجرى مناقشته يتضمن إطلاق سراح بعض النساء والأطفال من الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بدخول كمية مساعدات أكبر إلى قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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